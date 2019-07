O 'Canal 11' já tem data marcada. O projeto televisivo da Federação Portguesa de Futebol (FPF), dirigido pelo jornalista Nuno Santos, terá início no dia 1 de agosto e estará disponível na posição 11 em todas as operadoras de televisão."Chamá-lo apenas de canal é demasiado redutor", afirmou o jornalista, referindo que a aposta será multiplataforma. "O '11' nunca vai ser feito só para os ecrãs de televisão. Os nossos conteúdos vão nascer para o Facebook, Instagram, YouTube, Whatsapp, mail e televisão", frisou.A aposta forte do canal conta com a contratação de vários profissionais, como Rita Ferro Rodrigues, Vítor Baía, João Marcelino ou Iva Domingues e a sua estreia irá coincidir com a nova época desportiva de 2019/20.