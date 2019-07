Canal 11 e Sport TV vão partilhar conteúdos

A Federação Portuguesa de Futebol e a Sport TV assinaram um acordo que permite a partilha de conteúdos entre o Canal 11 e o operador privado.





De acordo com um comunicado da FPF, o acordo foi oficializado numa cerimónia na Cidade do Futebol, entre o Presidente da FPF, Fernando Gomes, e o Presidente do Conselho de Administração da Sport TV, Joaquim Oliveira.





"A FPF e a Sport TV comprometeram-se, assim, a colaborar no âmbito do lançamento do Canal 11", refere o comunicado, acrescentando que este acordo "estabelece a partilha de conteúdos, bem como o acesso recíproco aos arquivos das duas entidades, permitindo criar programas que retratem a história do futebol nacional".





O projeto televisivo da FPF, dirigido pelo jornalista Nuno Santos, terá início no dia 1 de agosto e estará disponível na posição 11 em todas as operadoras de televisão.





A aposta forte do canal conta com a contratação de vários profissionais, como Rita Ferro Rodrigues, Vítor Baía, João Marcelino ou Iva Domingues e a sua estreia irá coincidir com a nova época desportiva de 2019/20.





Para Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, "a Sport TV é um parceiro natural da FPF, com quem mantemos relações de décadas e é uma marca que se mistura com a história do futebol português".