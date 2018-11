No mesmo comunicado divulgado pela FPF no seu sítio oficial na Internet, os responsáveis da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, da NOS, Miguel Almeida, e da Vodafone, Mário Vaz, assumiram a satisfação por contarem com a estação televisiva federativa nas suas grelhas.



O organismo deu ainda conta de que o líder federativo e o diretor-executivo da FPF, Tiago Craveiro, debateram com os responsáveis destas três operadoras sobre os desafios comuns ao futebol e ao sector das telecomunicações.

O canal televisivo 11, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), vai ser distribuído por Altice, NOS e Vodafone, anunciou hoje o organismo que prevê o arranque das emissões para 2019."O 11 estará a partir do próximo ano em casa dos portugueses e será um importante instrumento de divulgação e promoção do futebol português e dos seus principais protagonistas, que são os jogadores e os treinadores", explicou o presidente da FPF, Fernando Gomes.O canal vai ser dirigido por Nuno Santos e vai dedicar a sua emissão à actividade das diversas selecções masculinas e femininas de futebol, futsal e futebol de praia, mas também aos treinadores e jogadores portugueses que actuam no estrangeiro, bem como às competições nacionais dos diferentes escalões.