Cancelada greve de quinta-feira dos trabalhadores da Soflusa

Em comunicado, o Sindicato da Marinha Mercante, Indústrias e Energia (SITEMAQ) adianta que após o pré-aviso de greve na empresa Soflusa, responsável pela ligação fluvial entre Barreiro e Lisboa, foi agendada uma reunião com o secretário de Estado José Mendes e o conselho de administração da empresa, motivo que levou à suspensão do dia de greve a cumprir na quarta-feira.

O sindicato espera que a reunião seja conclusiva nas suas pretensões e que evite a greve marcada para dia 18.

Dizem-se "preparados e sem qualquer tipo de pressão para negociar a reposição da situação salarial que existia e coexistia pacificamente antes do dia 31 de maio".

A luta dos trabalhadores da Soflusa prende-se com a harmonia salarial que, em seu entender, foi colocada em causa com o aumento do prémio atribuído aos mestres.