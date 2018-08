Candidaturas de Ricciardi e Varandas foram as únicas consideradas elegíveis

Só há duas elegíveis para já. As restantes, com excepção da de Bruno de Carvalho, podem rectificar o que está mal.

Leia o comunicado na íntegra: "Ao dia de hoje, 10/08/2018, pelas 22h30, foram devidamente verificadas como elegíveis para o ato eleitoral do próximo dia 08/09/2018 as candidaturas do Dr. Frederico Varandas ("UNIR O SPORTING") e do Dr. José Maria Ricciardi ("A SOLUÇÃO PARA 9 DE SETEMBRO").

As candidaturas apresentadas pelo Dr. Pedro Madeira Rodrigues ("O GRANDE SPORTING"), Dr. João Benedito ("RAÇA E FUTURO"), Dr. Eugénio Dias Ferreira ("PELO TEU AMOR"), Sr. Fernando Tavares Pereira ("UNIDOS VENCEREMOS") e Dr. Rui Jorge Rego ("PROJECTO E FUTURO") padecem de irregularidades formais que carecem ser retificadas num prazo máximo de 48 horas por forma a que possam ser consideradas.

Por último, a candidatura apresentada pelo Dr. Bruno de Carvalho ("FEITOS DE HONRA, LEAIS AO SPORTING") foi rejeitada.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal,

O Comendador Jaime Marta Soares"

