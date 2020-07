Capital das empresas portuguesas estava em máximos antes da pandemia

As empresas portuguesas baixaram a rendibilidade no primeiro trimestre do ano, mas mantiveram a tendência de reforço dos níveis de capital, que estava no patamar mais elevado desde 2006 antes do impacto da pandemia.



De acordo com os dados do Banco de Portugal, a autonomia financeira fixou-se em 39% nos primeiros três meses do ano, o que representa o valor mais elevado desde que o banco central recolhe estes dados e uma melhoria de uma décima face ao quarto trimestre do ano passado.





A autonomia financeira é o rácio entre o capital próprio e o total do ativo, pelo que mede o nível de capitalização das empresas. A descapitalização das empresas portuguesas tem sido apontada como um dos principais problemas da economia nacional, sendo que se tem atenuado nos últimos anos.O impacto da pandemia na atividade das empresas deverá inverter esta melhoria do balanço, mas deixa-as mais preparadas para enfrentar a recessão profunda que vai penalizar a economia global este ano.Depois de atingir mínimos perto dos 30% em 2009, a autonomia financeira tem apresentado uma trajetória quase sempre ascendente trimestre após trimestre.Em sentido inverso, está a alavancagem das empresas portuguesas, já que o peso dos financiamentos no ativo tem vindo a baixar, indicando que as companhias têm nos últimos anos conseguido substituir capital alheio por capital próprio.O peso dos financiamentos obtidos no total do ativo decresceu uma décima para 33% no primeiro trimestre de 2020. Está em mínimos desde pelo menos 2006 e bem abaixo do recorde acima de 40% fixado em 2012.O peso dos financiamentos no ativo está agora seis pontos percentuais abaixo do peso do capital, sendo que só no final de 2017 a situação se inverteu.Os dados revelados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal mostram também que os custos do financiamento ficaram inalterados em 3,2% no primeiro trimestre e que o rácio de cobertura de gastos de financiamento (EBITDA / gastos de financiamento) situou-se em 7,1, o que corresponde a uma redução de 0,3 face ao trimestre anterior.A rendibilidade das empresas portuguesas, medida pelo rácio entre o EBITDA e o ativo, baixou duas décimas para 7,6%. Segundo o Banco de Portugal, a rendibilidade das empresas privadas diminuiu 6 décimas nos setores das indústrias e do comércio, duas décimas no setor das sedes sociais e uma décima nos setores da construção e dos transportes e armazenagem.