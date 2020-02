O Capital Group Companies (CGC) reduziu a posição na REN de 4,75% para 1,92%, deixando de deter uma participação qualificada na cotada do PSI-20.

A redução da participação da CGC é revelada um dia após outro dos acionistas com participação qualificada, a Capital Income Builder (CIB), ter reduzido a posição no capital da REN de 3,65% para 1,89%.



A REN fechou a sessão desta quinta-feira a recuar 2,80%, para 2,61 euros.



A empresa liderada por Rodrigo Costa apresenta os resultados de 2019 a 25 de março. O consenso dos analistas da Bloomberg antecipa uma quebra de 2,5% nos lucros da REN, para os 112,8 milhões de euros.

