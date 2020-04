Capital Group volta a apostar na EDP

O Capital Group está de regresso à estrutura de acionistas da EDP com participações qualificadas. Depois de em outubro de 2018 ter saído da elétrica, no passado dia 21 de abril voltou a ultrapassar o patamar dos 2%.





Com esta operação, o fundo norte-americano agora "detém uma participação qualificada de 2,05% do capital social e dos direitos de voto da EDP", informou a empresa liderada por António Mexia em comunicado enviado à CMVM.





O Capital Group tinha deixado de ter qualquer participação na EDP a 10 de outubro de 2018, um passo que foi o culminar de um processo de desinvestimento na elétrica que tinha começado no início inicio desse mesmo mês, quando o fundo comunicou uma redução da sua participação na empresa de 10% para 2,985%. Na altura, o presidente da EDP, António Mexia, comentou a decisão como uma reação à alteração de regras, em particular no que se referia à decisão do Governo de forçar a elétrica a devolver a sobrecompensação de 285 milhões de euros no âmbito dos CMEC.





A entrada do Elliott coincidiu precisamente com a saída do fundo norte-americano da EDP.





O Capital Group é um dos acionistas históricos da EDP. Começou a ter uma participação qualificada na EDP em Janeiro de 2013, comunicando então ter adquirido 2% do capital, tendo chegar a deter, em Junho de 2015, 17,07% da elétrica portuguesa.