Transferências que, segundo Carlos Costa, "não tinham de ser - e não foram - comunicadas ao BdP", já "que no seu papel de fiscalização dos deveres preventivos das instituições o BdP não tem qualquer função de controlo prévio de operações concretas".



"Essa avaliação estará concluída ainda durante o presente mês de março", referiu o governador do banco central, garantindo que "o BdP extrairá dela todas as consequências, quer à luz das normas legais sobre a avaliação da idoneidade dos acionistas, quer no contexto da avaliação da renovação dos mandatos dos órgãos sociais, que se iniciará brevemente atento o final de mandato ocorrido no final de 2019, quer, sendo o caso, de natureza sancionatória".



As declarações foram feitas na comissão de Orçamento e Finanças, esta quarta-feira, numa audição para prestar esclarecimentos acerca do processo de venda do EuroBic, realizada a pedido do Bloco de Esquerda.



"Em face das notícias vindas a público no final do ano de 2019 relativamente à sentença do Tribunal Administrativo de Luanda, o BdP reforçou, em janeiro de 2020, as medidas de proteção emitidas em 2017, requerendo que a exposição creditícia perante entidades do universo BiC e do universo da engenheira Isabel dos Santos e seu marido, bem como entidades controladas por Mário Silva, não sofresse qualquer aumento face ao valor observado na data da comunicação do BdP, o que tem vindo a ser cumprido até à data", referiu ainda Carlos Costa aos deputados.



A polémica em torno do caso Luanda Leaks levou Isabel dos Santos a pôr à venda a sua participação no EuroBic, em conjunto com outros administradores. A empresária angolana tem uma posição de 42,5% no EuroBic, através da Santoro e da Finisantoro.



Após ter sido conhecido o resultado da investigação do consórcio internacional de jornalistas, o EuroBic afirmou de imediato que tinha "cortado" relações comerciais com entidades controladas pela filha do ex-presidente de Angola. Poucos dias depois, novo comunicado. Desta vez para anunciar que Isabel dos Santos estava de saída do capital do banco, vendendo a sua posição com vista a "salvaguardar a confiança na instituição".



Já este mês, o Abanca oficializou um acordo para comprar 95% da instituição financeira, sem revelar quanto é que vai pagar pela instituição financeira. Esta será a quinta aquisição do banco galego desde 2014 e a segunda em Portugal.



