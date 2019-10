É o exemplo da Google e da plataforma Revolut que já obtiveram licenças bancárias para operar na Europa. Com esta autorização, deram o primeiro passo para se transformarem num banco, com funções limitadas em comparação com a banca tradicional, mas relevantes para o setor.



De acordo com o governador do banco central, o próprio quadro regulamentar europeu "terá uma eficácia limitada do ponto de vista da contenção" do surgimento destas grandes plataformas no mercado. Entidades que têm grande capacidade de análise de dados, ajustando a oferta de produtos e serviços ao perfil de cada cliente. "Os dados passaram a ser mais valiosos que o petróleo", nota o governador.



Perante esta mudança, os bancos têm de se adaptar. "Terá de haver um ajustamento do lado dos bancos", refere Carlos Costa, defendendo ainda que as instituições financeiras "terão de ser flexíveis e rápidos" a responder às necessidades do cliente.



Mas terão também de "redefinir os modelos de negócio" e apostar numa "transformação gradual do sistema de tecnologia de informação", de maneira a tornarem os seus sistemas "tecnologicamente mais modernos, menos custosos e mais 'user friendly'".

