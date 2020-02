Carlos Costa vai ser ouvido no Parlamento a 4 de março

O governador do Banco de Portugal vai ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre a venda do EuroBic, no âmbito do caso Luanda Leaks.

Carlos Costa, governador do Banco de Portugal (BdP), vai ser ouvido no Parlamento a 4 de março. O objetivo da iniciativa será prestar mais esclarecimentos sobre o processo de venda do EuroBic, no âmbito do caso Luanda Leaks.O pedido para esta audição foi anunciado por Catarina Martins , coordenadora bloquista, durante o debate quinzenal de 18 de fevereiro, e aprovado esta quarta-feira na comissão de Orçamento e Finanças.

Catarina Martins defendeu que o BdP tem de avaliar não só a idoneidade do comprador como também do vendedor do EuroBic, no caso de Isabel dos Santos, que detém 95% do capital da instituição.