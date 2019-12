Carlos Ghosn confirma fuga para o Líbano para "escapar da injustiça e perseguição política"

"Eu não fugi da justiça – eu escapei da injustiça e da perseguição política", explica Ghosn, depois de confirmar a fuga do Japão para o Líbano.

O ex-presidente executivo do grupo Renault-Nissan, Carlos Ghosn, que estava em prisão domiciliária no Japão a aguardar julgamento por, entre outros crimes, evasão fiscal, confirmou que fugiu para o Líbano através de um comunicado no qual critica a justiça japonesa.





"Eu não fugi da justiça – eu escapei da injustiça e da perseguição política", defende-se Ghosn, citado pela CNBC. Agora diz-se apto a "comunicar livremente" com a imprensa e diz tencionar fazê-lo nas próximas semanas.