Carlos Leal: Aeroporto de Beja devia ser usado até Montijo estar operacional

A saturação do aeroporto de Lisboa é um dos maiores riscos para o turismo, diz Carlos Leal. O presidente da Associação Portuguesa de Resorts (APR) admite que o Montijo pode ser a solução, mas adverte que o tempo urge. Enquanto não existir uma alternativa, como o Montijo, avança com uma sugestão: a utilização do aeroporto de Beja.