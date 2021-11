Carlos Rodrigues nomeado Diretor Geral Editorial do CM, CMTV e Sábado

Partilhar artigo



O jornalista Carlos Rodrigues vai assumir a Direção Geral Editorial do Correio da Manhã, CMTV e revista Sábado a partir do dia 15 deste mês. No âmbito das competências da nova Direção Geral será agora redesenhada a configuração das direções editoriais sob tutela da nova estrutura.



"A aposta continuada e de elevada exigência que o Grupo tem colocado em matérias relacionadas com processos de investigação" e a forma "como esse modelo rigoroso e independente de escrutinar a sociedade vinca, cada vez mais, o ADN" daquelas marcas, justificam a criação da nova estrutura, refere a Cofina, proprietária dos três meios de comunicação social.