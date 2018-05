Carlos Saturnino: "A Sonangol pretende participar na vida do BCP" e pede dividendos  

A Sonangol não afasta um reforço no banco. A segunda maior accionista – que relembra que deu o seu aval para a Fosun ser a primeira – pede dividendos. E garante que está presente nos vários órgãos do banco.

Pedro Catarino

A Sonangol, segunda maior accionista do banco, que perdeu o estatuto de principal dona para a Fosun, promete um acompanhamento próximo do BCP. A petrolífera angolana quer estar presente nos vários órgãos do banco. Mas diz que é altura de virar a página e receber dividendos.

Dividendos em 2019? "Seria muito bom", diz o presidente da Sonangol, Carlos Saturnino. "Todos os accionistas, não só o Sonangol, incluindo minoritários, querem é que haja dividendos", disse aos jornalistas na saída da reunião de accionistas desta quarta-feira, 30 de Maio, onde Miguel Maya foi eleito, ainda que à espera da luz verde do BCE, para presidente executivo.

"O mais importante para nós é que o banco melhorou substancialmente", frisou o responsável. E disse que os resultados devem ir além dos "300 milhões" de que se fala no exercício, disse. "Temos de dar um saldo maior, fixar uma barra acima".

A petrolífera, que tem 19,49% do banco, quer ter uma presença activa na instituição. "A Sonangol pretende participar na vida do banco em todos os órgãos sociais que accionistas têm acesso", disse Saturnino. Ana Paula Gray é a administradora não executiva eleita pela empresa.

Mas o conselho estratégico internacional vai contar com a presença da Sonangol, mais especificamente do próprio Saturnino. A empresa quis reactivar aquele órgão. "Pessoalmente fui convidado para fazer parte, serei um dos membros, onde se vão analisar e debater para aconselhar administração".

Sobre a relação com a Fosun, principal accionista, Saturnino relembrou o papel da empresa para que tal acontecesse. "A Sonangol está satisfeita de ser a segunda força. Segunda força não é mau", disse aos jornalistas. "Recorde-se que a Fosun entrou no banco com o aval da Sonangol. Nós facilitámos a entrada da Fosun", relembrou.