Carlos Tavares desvaloriza reservas de Bruxelas e confia que fusão PSA-Fiat cumpra calendário

O CEO do grupo PSA mantém a confiança de que a fusão de 50 mil milhões de euros entre o fabricante automóvel francês e a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) chegará a bom porto e dentro do calendário previsto. Carlos Tavares defendeu esta quinta-feira, na assembleia-geral da PSA, que a operação que irá criar o quarto maior fabricante automóvel mundial tornou-se ainda mais vital face à crise no setor devido à pandemia da covid-19.



"A fusão com a FCA é a melhor entre as soluções para lidar com a crise e as suas incertezas", argumentou, citado pela Reuters.



O gestor português desvalorizou a recente decisão da Concorrência europeia de lançar uma investigação aprofundada à operação por causa de eventuais posições dominantes no segmento das "minivans" em 14 países da União Europeia e no Reino Unido.



Tavares assegurou estar "confiante" que a fusão ficará concluída "o mais tardar" no primeiro trimestre do próximo ano. "O calendário da fusão com a FCA está a ser respeitado escrupulosamente e as sinergias estimadas de 3,7 mil milhões de euros são um fundo para as empresas", assinalou.



A fusão já recebeu "luz verde" dos reguladores nos EUA, China, Japão e Rússia.





"Não é a altura para discutir alterações nos termos da fusão"