Carlos Tavares: “O Montepio tem ainda um problema de rentabilidade”

O ex-chairman do Banco Montepio confessa, em entrevista ao Negócios e à Antena 1, que saiu desiludido com a forma como se faz hoje banca. E afirma que o problema do Montepio é hoje de rentabilidade.





Foi chairman do Banco Montepio, saiu no ano passado. Porque é que não quis continuar?