Carlos Vieira, antigo vice-presidente e braço direito de Bruno de Carvalho na anterior direção do Sporting, vai avançar com uma candidatura à presidência dos eleições, noticiou o Record.Com o lema "Sporting primeiro", Carlos Vieira terá a seu lado a maioria dos elementos que deram corpo à última direção, tendo reunido o apoio dos mesmos, assim como o aval de antigos apoiantes de BdC. Rui Caeiro, vogal da direção responsável pelas modalidades, Luís Roque e José Quintela são alguns dos nomes que constam na equipa do agora candidato.Na corrida às eleições de 8 de setembro estão Dias Ferreira, Fernando Tavares Pereira, Frederico Varandas e Pedro Madeira Rodrigues, sendo que Bruno de Carvalho apresenta a sua candidatura esta quarta-feira , às 20 horas.