Carrefour e Tesco fecham parceria estratégica para cortar custos

Duas das gigantes do retalho mundial celebraram uma aliança estratégica de longa duração que tem como objectivo ganhar poder junto dos fornecedores para reduzir custos.

A parceria entre a Carrefour e a Tesco visa gerir em conjunto as compras de produtos de marca e de marca branca, de acordo com um comunicado das duas companhias, dando conta que o acordo deverá ficar fechado nas próximas duas semanas e durará pelo menos três anos.

O sector do retalho a nível mundial tem seguido uma estratégia de aquisições e alianças, que têm como grande objectivo a redução de custos para deste modo conseguir preços de venda mais reduzidos.

No Reino Unido a J. Sainsbury pretende comprar a Asda à WalMart. As francesas Auchan, Casino e Schiever celebraram uma parceria com a alemã Metro nas compras de produtos a fornecedores.

A Carrefour responde agora com esta aliança com a Tesco, depois de recentemente ter já dado passos para reforçar a sua aposta no comércio electrónico. A Tesco é a maior retalhista britânica, tem vindo a recuperar depois de ter sido abalada por um escândalo contabilístico em 2014.

Estas alianças entre as retalhistas tradicionais visam também combater o crescimento da Amazon, que tem ganho quota de mercado à custa das transacções online.