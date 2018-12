Carrefour lança supermercado flutuante para abastecer iates de ultra-ricos no Dubai

Os ultra-ricos terão uma nova forma de fazer compras no Dubai: no caso de se encontrarem nas suas embarcações, podem dirigir-se ao supermercado flutuante mais próximo ou fazer uma encomenda por telefone ou através de uma aplicação.

A cadeia de supermercados Carrefour vai lançar o primeiro supermercado flutuante no Dubai, em colaboração com o sócio local, o retalhista Majid Al Futtaim.



A loja vai estar aberta seis dias por semana entre as 10:00 e as 18:00 e vai circular entre três praias do Dubai Kite Beach, Jumeirah Public Beach e a Al Sufouh Beach, zonas nas quais servirá iates e motos aquáticas.



Para fazer as compras, os passageiros de pequenas embarcações ou condutores de motas de água podem dirigir-se ao supermercado flutuante e fazer os seus pedidos através de uma janela, pagando e recebendo os artigos na hora. Caso os clientes estejam a bordo de embarcações maiores podem realizar os pedidos por telefone ou através de uma aplicação, sendo que a encomenda será entregue dentro de 45 minutos.



A bordo, os clientes terão acesso a snacks frios e quentes, gelados, alimentos frescos e bebidas, na categoria alimentar, mas também protectores solares e medicamentos de venda livre.



"Mais do que nunca um negócio de sucesso depende de uma reinvenção constante de forma a manter-se à frente das necessidades e expectativas do cliente", comentou um responsável do Majid Al Futtaim, Hani Weiss, através de um comunicado.