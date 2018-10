Carregamentos rápidos de carros eléctricos mais caros são os da Prio.e

CMTV

A Prio.e divulgou esta sexta-feira o tarifário para a mobilidade eléctrica, sendo o último dos quatro Comercializadores de Electricidade para a Mobilidade Eléctrica (CEME) a fazê-lo. E os preços que pratica são mais elevados do que os da concorrência (EDP, Galp e eVaz Energy).



Os preços da Prio.e em tarifa bi-horária, a única que disponibiliza para a mobilidade eléctrica, é de 5,96 cêntimos por minuto em vazio e de 6,58 cêntimos fora de vazio (entre as 22:00 e as 08:00). Contudo, a estes valores é necessário acrescentar a tarifa de acesso à rede, que foi fixada pelo regulador em 13,87 cêntimos nas horas fora de vazio e de 4,83 cêntimos nas horas de vazio.

Assim, a Associação de Utentes de Veículos Eléctricos (UVE) realizou uma simulação, nas mesmas condições em que o tinha feito para os restantes CEME: carregamento de 30 minutos de 15 kWh com a tarifa bi-horária (fora de vazio).

Consoante o operador dos postos de carregamento (OPC), os custos para os condutores com a Prio.e como CEME variam entre os 4,34 euros, nos postos em que o operador é a Prio.e, e os 9,88 euros, nos postos operados pela Cepsa.

Comparando os quatro CEME, os carregamentos mais baratos são os da EDP, que variam entre 3,20 euros e 8,74 euros. Segue-se a Galp, com preços entre os 3,44 e os 8,97 euros. A eVaz Energy disponibiliza carregamentos que vão dos 4,26 a 9,80 euros.

Desta forma, a diferença de custo entre o carregamento rápido mais barato e o mais caro atinge os 6,68 euros.