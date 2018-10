Carregosa permite autenticação biométrica para acesso às contas online

O Banco Carregosa lançou na semana passada uma actualização do seu serviço de homebanking, que permite aos clientes "aceder às respectivas contas e ordenar transacções com um maior grau de segurança".

Isto porque foi introduzida "a autenticação biométrica", que "utiliza o reconhecimento facial com recurso à camera fotográfica incorporada nos smartphones, para confirmar a identidade do utilizador".

De acordo com o banco, esta alteração representa um "factor de autenticação adicional que garante níveis de máxima segurança na utilização do homebanking".

O Carregosa acrescenta que no Com o reconhecimento facial por biometria, em que o cliente olha para o telefone para validar as operações ou confirmar o login, utilizam-se, no mínimo, dois dos três elementos independentes.

"Com a adopção desta tecnologia de reconhecimento facial, o Banco Carregosa disponibiliza ao cliente um nível ímpar de segurança com características únicas, porque se baseia em dados pessoais intransmissíveis", afirmou Francisco Oliveira Fernandes, Presidente da Comissão Executiva do Banco Carregosa. "Apesar de ser uma instituição secular, a casa Carregosa orgulha-se de acompanhar as tecnologias mais sofisticadas, incorporando-as na prestação de serviços financeiros".