A Carris, empresa municipal de transporte rodoviário de Lisboa, informou hoje que deverá ter um portal 'open data' com informações com tempos de espera no primeiro trimestre de 2019.

João Santos/Correio da Manhã

A Carris conta ter disponível ao público um portal 'open data' com informações com tempos de espera e horários no primeiro trimestre de 2019."Está previsto o desenvolvimento de um portal 'open data' (dados disponibilizados ao público), onde a Carris irá partilhar informação que possa ser útil para o desenvolvimento pela comunidade e soluções de informação ao cliente", segundo resposta da empresa a questões da agência Lusa.Segundo a Carris, serão "partilhados dados como os tempos de espera, a rede e os horários previstos de toda a rede da Carris", que prevê ter este portal em funcionamento no "primeiro trimestre de 2019".A empresa que opera os autocarros de Lisboa "está, neste momento, a fazer um forte investimento nos sistemas de informação, em particular para poder melhorar a informação ao cliente".