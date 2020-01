Ainda assim, a Volkswagen foi a marca mais vendida no país em 2019, mas apenas com mais 150 carros vendidos do que a Tesla.



Em Portugal, a venda de automóveis elétricos aumentou 69% no ano passado, atingindo as 6.883 unidades. Ainda assim este número corresponde a 3,1% do mercado de ligeiros de passageiros , um valor ainda muito distante face ao sucedido na Noruega. O país nórdico foi o terceiro maior mercado para os veículos da Tesla nos primeiros nove meses do ano, segundo a fabricante norte-americana, que vendeu 15.683 Tesla Model 3 no mesmo ano, ultrapassando o Nissan Leaf.Ainda assim, a Volkswagen foi a marca mais vendida no país em 2019, mas apenas com mais 150 carros vendidos do que a Tesla.A Noruega é o país do mundo com mais carros elétricos por habitante, devido aos incentivos generosos, como a isenção de impostos. O país, que é também o maior produtor de petróleo e gás na Europa, estabeleceu a meta de vender apenas carros sem emissões de dióxido de carbono em 2025.A percentagem de carros elétricos registados pode alcançar os 50% em 2020, segundo Solberg Thorsen, presidente da Federação Rodoviária da Noruega.

A percentagem de veículos elétricos vendidos na Noruega subiu para 42% no ano anterior, de 31% em 2018, fixando um novo máximo histórico no país do norte da Europa, anunciou a Federação Rodoviária da Noruega.No mesmo ano, a Tesla anunciou que vendeu também um número recorde de automóveis no país nórdico: 18.798. Este valor foi impulsionado pelo volume acentuado de vendas do novo Model 3, da marca automóvel, na primeira metade no ano.