Carros ficam mais caros a partir em Setembro mas não em todas as marcas

As alterações no cálculo das emissões de CO2 dos automóveis ligeiros, que entram em vigor em Setembro, irão agravar o valor a pagar em impostos. Mas algumas marcas já tinham antecipado as alterações e indicavam as novas medições. Nesses casos, os preços não sobem.