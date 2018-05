Casal Obama assina acordo para programas na Netflix

O antigo presidente dos Estados Unidos, Barak Obama e a sua esposa, Michelle Obama assinaram um acordo de vários anos com a Netflix para produzir conteúdos originais para a empresa. O acordo foi anunciado pela gigante do streaming, esta segunda-feira, 21 de Maio, através do Twitter.





President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.

Os termos do acordo não são ainda conhecidos. Porém, em 2017, o casal Obama alcançou um acordo de 60 milhões de dólares com a Penguin Random House para escrever um livro sobre as memórias de ambos.





"Uma das alegrias do nosso tempo no serviço público foi conhecer tantas pessoas fascinantes e ajudá-las a partilhar as suas experiências com um público mais amplo", afirmou Barack Obama, esta segunda-feira, 21 de Maio, citado no Business Insider. "É por isso que a Michelle e eu estamos muito entusiasmados em fazer esta parceria com a Netflix - esperamos cultivar e curar as vozes talentosas, inspiradoras e criativas que são capazes de promover maior empatia e compreensão entre as pessoas e ajudá-las a partilhar as suas histórias com o mundo inteiro", acrescentou o antigo presidentes dos EUA.





"Barack e eu sempre acreditámos no poder de contar histórias para nos inspirar, para nos fazer olhar de forma diferente o mundo à nossa volta e para nos ajudar a abrir as nossas mentes e corações para os outros. O serviço incomparável da Netflix é um ajuste natural para o tipo de histórias que queremos partilhar, e estamos ansiosos para começar esta excitante nova parceria ", salientou Michelle Obama, citada no Business Insider.





"Barack e Michelle Obama estão entre as figuras públicas mais respeitadas e reconhecidas do mundo e estão posicionadas de forma única para descobrir e destacar histórias de pessoas que fazem a diferença nas suas comunidades. Estamos muito orgulhosos de terem escolhido a Netflix como o lar para as suas habilidades formidáveis para contar histórias", disse Ted Sarandos, director de conteúdos da Netflix, citado no Business Insider.



Para a Netflix, um acordo bem-sucedido com o casal Obama será um passo para encontrar conteúdos originais, de forma a conseguir concorrer directamente com os seus adversários. A líder mundial em serviço de assinatura de filmes e séries de TV tinha já anunciado que poderia, durante este ano, gastar até oito mil milhões de dólares em novos conteúdos.