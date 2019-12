Casamento entre Fiat e PSA já terá a "bênção" do Governo francês

O grupo PSA já terá conseguido a aprovação junto do Governo francês para a fusão com a concorrente italiana Fiat, revelaram fontes próximas das negociações em declarações à Bloomberg.





O aval do Governo estará patente no Memorando de Entendimento, que subscreve. O conselho de acionistas do grupo PSA vai reunir-se esta terça-feira para rever os termos do acordo, acrescentaram as mesmas fontes.