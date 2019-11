Casas de luxo nos Pinhais da Foz por menos de um milhão

Chama-se Aquarelle o novo condomínio residencial de luxo que vai ser construído numa das zonas mais caras do Porto. Com apartamentos a partir de 297 mil euros, o mais caro - um T4 com 221 metros quadrados - custa 950 mil euros.

O condomínio residencial de luxo Aquarelle, a construir na zona dos Pinhais da Foz, no Porto, deverá ficar concluído no final do próximo ano, início do seguinte.