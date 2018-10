Cascais recebe start-ups da Economia do Mar

Cascais recebe esta semana uma cidade de empresas e start-ups ligadas à Economia do Mar, com o objectivo de dar a conhecer tecnologias farmacêuticas, alimentares, industriais e outras, revelou à Lusa Ana Ferreira, coordenadora da iniciativa.

A MyBlueCity, que acompanha a décima edição da plataforma BioMarine Business Convention, é uma cidade, dividida em distritos, em que cada um tem uma temática: farmacêutica, restauração, industrial, educação. Neste espaço, na quarta e quinta-feira, 47 empresas, nos mais diversos estados de desenvolvimento, mostram produtos que vão desde gelados de algas a tecnologias de fabrico de medicamentos e cosméticos recorrendo a produtos marinhos.

Há também barcos movidos a luz solar, um projecto industrial virado para a agricultura e pecuária, polímeros provenientes de cianobactérias, e várias outras ideias e produtos.

"O objectivo é mostrar à população o potencial dos recursos marinhos em Portugal, desde que são capturados até ao produto final", salientou Ana Ferreira. Os visitantes não pagam nada, nem para experimentar os produtos nem para entrar na mostra. "É mesmo para as pessoas experimentarem como seria viver numa cidade em que todos os recursos vêm do mar", garantiu Ana Ferreira.

Das 47 empresas e projectos presentes, só quatro não são portugueses, salientou a mesma responsável. A primeira MyBlueCity teve lugar no Canadá, a acompanhar a BioMarine, que é uma plataforma mais focada em networking e negócios. Ana Ferreira acredita que é importante estarem juntos para que "quem já está no mercado" possa conhecer e potencialmente investir nestas ideias. Além disso, os organizadores pretendem mostrar "o potencial de carreiras para as gerações mais jovens em medicina, farmacêutica, biotecnologia", entre outras áreas.

Ana Ferreira explicou que no âmbito de um evento como a BioMarine "sentíamos falta de mostrar as 'start-ups' e projectos que se estão a lançar no mercado, mas que poderiam aproveitar a visibilidade e não precisam de ter mais dinheiro para isso. Queremos alavancar estes projectos", salientou Ana Ferreira.

Entretanto, já há planos para que seja possível avançar com eventos futuros, independentemente da BioMarine. "Queremos que a MyBlueCity seja um evento por si próprio em Portugal", salientou Ana Ferreira, adiantando que a iniciativa pode passar por várias cidades.

A BioMarine estará no Centro de Congressos do Estoril de 2 a 4 de Outubro. A MyBlueCity começa no dia 3. Durante o evento terão lugar 18 workshops, dois workshops de inovação, 37 lançamentos de PME e estarão reunidos cerca de 300 participantes de 18 países diferentes, avançou a organização.

A mostra será visitada pela ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.