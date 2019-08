Castelo em perfeitas condições está à venda na Escócia por 9,7 milhões de dólares

A estrutura renascentista já hospedou a Rainha Maria, que supostamente jogou golfe nas adjacências do palácio. Depois dos levantes jacobitas, o edifício deixou de ser usado. No final do século XVIII, Alexander MacKenzie comprou a propriedade e contratou o famoso arquiteto Robert Adam para construir ali uma nova mansão. O palácio foi derrubado e as suas pedras foram reaproveitadas na nova casa.

Mackenzie morreu alguns anos depois da conclusão da obra. O castelo construído no mesmo local do palácio derrubado foi adquirido pela família de nobres Wemyss, que ficou com a propriedade durante mais de dois séculos. O local foi vendido em 2003 a uma construtora que o reformou e colocou à venda. Quando se mudaram para lá, Leach e a família ocuparam uma residência construída com pedras que foram talhadas na época em que Dante escrevia A Divina Comédia. "Estávamos a procurar algo com substância", lembra Leach, empreendedor de tecnologia que fundou diversas empresas com a esposa, Heather. "Mas antes da compra, se alguém dissesse à minha esposa ou a mim que teríamos um castelo, dificilmente teríamos concordado." Depois da visita, "apaixonámo-nos pelo lugar", revelou Leach. O valor relatado da aquisição foi 5 milhões de libras (cerca de 10 milhões de dólares na altura). Doze anos depois, a família colocou o local à venda por 8 milhões de libras na corretora Savills. "Passávamos cada vez menos tempo lá", diz Leach. "É hora de seguir em frente." Como a residência ficou com o mesmo clã de proprietários desde a construção, foi como se o tempo tivesse parado ali quando Leach chegou. "Tivemos muita sorte de o prédio ter ficado na mesma família durante 200 anos", afirmou. "Realmente não foi perturbado." O arquiteto Adam, a quem é dado o crédito de trazer o neoclassicismo para as casas de campo inglesas, projetou o interior e o exterior da casa. Muitos dos seus elementos decorativos continuam lá. As paredes da sala de jantar são revestidas com seda centenária. Todas as lareiras são originais, o que é bastante incomum porque são muito valiosas, segundo Leach. "Quando se tem uma lareira que vale mais do que um apartamento de dois quartos, é difícil justificar a sua manutenção na sala de estar. É um reconhecimento aos proprietários anteriores." As portas são originais, assim como os perfis de chumbo dos vitrais do século XVIII. Depois de comprar a residência, Leach fez uma série de modernizações de baixo impacto. Instalou um sistema de segurança, adaptou a ligação para internet de alta velocidade, trocou o sistema de aquecimento e restaurou a ornamentação de gesso. "Quando comprámos a propriedade, encontrámos dois excelentes pedreiros que estavam acostumados a trabalhar com edifícios históricos", conta Leach. "Eles trabalharam a tempo inteiro para nós durante três anos. Nós não sabíamos quanto empenho seria preciso." O resultado é uma impecável mansão de 1.690 metros quadrados e sete quartos. Há três estruturas separadas, incluindo dois chalés independentes, de modo que a propriedade tem no total 13 quartos. (Texto original: A Scottish Castle in Perfect Condition Is On Sale for $9.7 Million)