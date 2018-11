CE: "É muito importante perceber qual é a fonte do dinheiro" que financia as campanhas políticas

O estratega por detrás da campanha de Trump, Steve Bannon, quer criar uma fundação para apoiar o populismo na Europa. A origem das verbas para a formação desta fundação deve ser apurada, defende a directora do Centro de Estratégia da Comissão Europeia.

A ilustrar os perigos associados às campanhas políticas online, Ann Mettler, directora-geral do Centro de Estratégia Política europeu, deu o exemplo de uma "situação a decorrer de momento em Bruxelas", um movimento político encabeçado por Steve Bannon, que quer reunir e apoiar os populistas europeus. "Pensam que ele está a fazer isto com dinheiro europeu? Eu duvido", afirmou.

Mettler defende que, tendo em conta a polarização que frequentemente decorre da propaganda política – que acusa, inclusivamente, de pecar pela falta de informação – "é muito importante perceber qual é a fonte do dinheiro" que financia as campanhas.





A responsável europeia falava na palestra "Construir confiança na era da desinformação", tendo sido interrompida mais do que uma vez pelos aplausos da audiência na sequência das suas intervenções.



Em Julho deste ano, Bannon anunciou que pretende inaugurar uma fundação na Europa para apoiar a ascensão dos regimes populistas no Velho continente, a qual deverá ser baptizada como "O Movimento". A fundação deverá dedicar-se a recolher estatísticas, dados, a investigação e a aconselhar em termos de mensagem.



Bannon era já uma figura conhecida da política pois serviu Trump como um dos principais conselheiros durante as eleições de 2016 e depois na Casa Branca. Mais recentemente, a controvérsia em torno de Bannon instalou-se em Toronto, cidade na qual vários cidadãos se opuseram a que este participasse num debate com um conservador, David Frum, acusando-o de extremismo, sendo que os protestos acabaram mesmo por atrasar e interromper o debate.