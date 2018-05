Centenas de adeptos 'leoninos' condenam violência junto ao estádio

Centenas de adeptos do clube leonino concentraram-se esta terça-feira junto ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde entoaram cânticos de apoio ao Sporting e condenaram os actos violentos ocorridos na Academia do clube, em Alcochete.

Miguel Baltazar

Dando sequência a uma convocatória nas redes sociais, tendo como mote condenar as agressões e apoiar os jogadores, os adeptos do clube entoaram os habituais cânticos de apoio à equipa de futebol, manifestando insatisfação com os incidentes ocorridos em Alcochete.

Durante a tarde de hoje, cerca de 50 indivíduos de cara tapada, alegadamente adeptos 'leoninos', invadiram a Academia e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic, assim como o treinador Jorge Jesus e outros membros da equipa técnica.

O Governo repudiou os incidentes na Academia do Sporting, em Alcochete, que considerou actos de vandalismo e criminosos.

Numa declaração conjunta da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, o Governo confirmou a detenção de 21 presumivelmente envolvidos.

A equipa principal do Sporting cumpria o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Desportivo das Aves.

Jorge Jesus abandonou a Academia do Sporting cerca das 22:50, depois de vários jogadores da equipa principal do Sporting, que, desde as 18:30, saíram das instalações do clube e dirigiram-se para a GNR do Montijo.