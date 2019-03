Centeno: "Perdas do Novo Banco não são geradas pela venda"

Mário Centeno, ministro das Finanças, defende que as perdas registadas pelo Novo Banco não se devem à forma como o banco foi vendido em outubro de 2017 ao fundo norte-americano Lone Star. Estas devem-se, realça, aos ativos que a entidade herdou do Banco Espírito Santo "de forma totalmente inexplicável".

"As perdas não são geradas pela venda, nem pela forma como a venda foi feita", começa por dizer Mário Centeno aos deputados, esta quinta-feira, na comissão de Orçamento e Finanças.

Estas "existem porque ficaram dentro do banco" ativos que pertenciam ao BES. "Aquilo que disseram que era bom, afinal não era", nota Mário Centeno, relembrando que a primeira tentativa de venda falhou porque não surgiram interessados.