O Governo e a REN chegaram a acordo que vai permitir a construção do cabo submarino que vai escoar a electricidade produzida pelo projecto Windfloat ao largo de Viana do Castelo.

O projecto Windfloat pertence ao consórcio Windplus liderado pela EDP Renováveis, sendo constituído também pela espanhola Repsol, a Trustwind (detida pela Engie e a Marubeni), e as japonesas Mitsubishi e Chiyoda.



O projecto total tem um custo estimado de 115 milhões de euros, sendo que o cabo submarino é precisamente a componente mais cara do projecto. A REN calculou que vão ser necessários 48 milhões de euros, numa primeira fase, para construir e ligar o cabo submarino, assim como as linhas aéreas para fazer a ligação até uma subestação em terra.



Além dos fundos do Portugal 2020, o projecto Windfloat também vai ter direito a 19 milhões de euros do Fundo Ambiental, conforme já estabelecido. O cabo submarino vai poder vir a ser utilizado por outras centrais eólicas marítimas além da Windfloat.

