As operações deste centro servem Portugal, Espanha, os países nórdicos, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, prevendo-se para breve a expansão para Itália - "vamos começar agora" - e França.O Expresso noticiou a possibilidade de a Nestlé mudar de localização para albergar este centro, mas Paolo Fagnoni admitiu que a decisão de localizar o centro noutro sítio não está tomada. "Estamos a avaliar". Para já o edifício de Linda-a-Velha acomoda os contratados.Em Setembro, o Expresso avançava que este centro poderia ter como destino Carcavelos.Este é um dos projectos de investimento em Portugal que a Nestlé tem. A empresa pretende fazer um investimento de 40 milhões de euros nas fábricas que tem em Portugal: Porto (café) e Avanca (cereais de pequeno-almoço).A Nestlé realizou um volume de negócios de 486 milhões de euros em 2017 em Portugal, sendo de 77 milhões o volume que foi para exportação.

A Nestlé está a expandir o centro de serviços partilhados (Nestlé Business Services) em Portugal. Se actualmente está com cerca de 140 pessoas, o objectivo é que no final do ano, início do próximo, atinja os 400 trabalhadores.Mas a expansão, diz o novo director-geral da Nestlé Portugal, é para continuar. Paolo Fagnoni chegou a Portugal em Janeiro para comandar a operação nacional que emprega 1.922 pessoas, esperando um aumento de 14% neste número em 2018, por via deste centro de serviços partilhados que trabalha transversalmente operações relacionadas com o processamento de encomendas, compras e desenvolvimento de campanhas para redes sociais.De acordo com os números avançados esta segunda-feira, 14 de Maio, pela Nestlé num encontro com jornalistas são já 29 as nacionalidades que trabalham na sede de Linda-a-Velha.