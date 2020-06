Centros comerciais estão a funcionar a quase 100%

Os centros comerciais já contam com 99% das lojas abertas e em funcionamento, de acordo com a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC).





Esta associação tem como membros 93 conjuntos comerciais que representam mais de 90% da área bruta locável total existente em Portugal. Das 8.600 lojas que integram os espaços associados da APCC, 8.483 estão em funcionamento.





O presidente da APCC, António Sampaio de Mattos, faz um balanço positivo do regresso à atividade, assinalando o "comportamento responsável dos visitantes" e os "investimentos significativos" feitos pelos lojistas para continuar a garantir a segurança de visitantes e colaboradores das lojas, cumprindo as regras estabelecidas por todas as entidades governamentais e de saúde.





"Estes números são reflexo da relação de cooperação entre os Centros Comerciais e os seus lojistas, assumida desde a primeira hora neste momento desafiante, e demonstram a capacidade do setor de trabalhar em conjunto para contribuir para a retoma da economia e a preservação do emprego", afirma o mesmo responsável.