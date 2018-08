Quando está também ultrapassado o prazo para a adaptação dos centros às regras legais, o IMT deliberou que a partir do primeiro dia de Agosto os locais devem respeitar nas inspecções realizadas: "integração automática dos resultados dos ensaios realizados e a aquisição automática da fotografia dos veículos inspeccionados".



Os centros de inspecção de veículos devem a partir de hoje levar em conta a utilização do detector de fugas de gases de combustíveis, assim como a integração automática dos resultados dos ensaios realizados, segundo deliberação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).Em Julho, o IMT divulgou uma deliberação, com base numa portaria de 2012, com "vista a adaptar ao progresso técnico as inspecções realizadas pelos centros de inspecção"."Considerando que a utilização de sistema ópticos de reconhecimento da matrícula e a integração automática no registo informático da inspecção, dos resultados dos ensaios realizados, constituem um elemento de melhoria do controlo e da transparência da actividade" dos centros de inspecção, segundo o mesmo documento.