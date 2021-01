CEO britânicos ganham 115 vezes mais do que trabalhadores

31.461 libras.

"O salário dos principais CEO hoje é cerca de 120 vezes o de um trabalhador típico do Reino Unido", afirma Luke Hildyard, diretor High Pay Centre, citado pelo jornal.



Os presidentes executivos das principais empresas do Reino Unido ganham 115 vezes mais do que os trabalhadores. A conclusão consta de um estudo do High Pay Centre, citado pelo The Guardian , esta quarta-feira, 6 de janeiro.Segundo este estudo, os CEO das empresas que integram o índice FTSE 100 ganham, em média, 3,6 milhões de libras por ano. Isto enquanto os trabalhadores a tempo inteiro recebem, em média,Portanto, por hora, os presidentes executivos terão recebido mais até às 17:30 desta quarta-feira do que um trabalhador receberá ao longo de todo o ano de 2021, segundo as conclusões agora divulgadas.Estes números não agradam aos sindicatos britânicos. Warren Kenny, responsável por uma das entidades sindicais, afirmou ao The Guardian que este resultado "mostra o grau de desigualdade e exploração no local de trabalho".