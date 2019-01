CEO britânicos já ganharam tanto este ano como um trabalhador médio em 2019

É apenas o quarto dia de 2019, mas pela hora de almoço, os CEO das grandes empresas britânicas já terão amealhado, desde as doze badaladas, a quantia equivalente àquela que um trabalhador médio no Reino Unido espera ganhar até ao final do ano, estima a Bloomberg.





Os patrões das cotadas do índice FTSE 100 atingem este patamar pelas 13 horas, duas horas mais cedo em comparação com o ano anterior, na sequência de um aumento de 11% nos respetivos proveitos. Os dados são recolhidos por uma empresa de recursos humanos, a CIPD, e o grupo de investigação High Pay Centre.





No caso das trabalhadoras do sexo feminino, os CEO não tiveram de esperar pela hora de almoço para lhes igualar os rendimentos médios: já tinham sido ultrapassadas pelas 8 da manhã.





Isto significa que os líderes das empresas do FTSE ganham 133 vezes mais do que os trabalhadores, mais do que as 47 vezes que se verificavam em 1998. Em 2017, o CEO mais bem pago do Reino Unido foi Jeff Fairburn, com 47 milhões de libras (52,2 milhões de euros), à frente da construtora Persimmon, cargo do qual acabou por abdicar no final de 2018 face à indignação social relativamente aos respetivos rendimentos, que, incluindo bónus, ascenderam aos 75 milhões de libras em 2018. Segue-se Simon Peckman, que ganhou mais de 42 milhões na liderança da Melrose Industries em 2017 e finalmente Rob Perrins, do Berkeley Group, que amealhou 27 milhões nesse ano.





"Para elevar o nível de vida precisamos de crescimento e inovação, mas também de assegurar que o crescimento é distribuído de forma justa" defende o diretor do High Pay Centre, Luke Hilyard.





Quando subiu ao poder, Theresa May garantiu que tentaria dar resposta a esta disparidade, embora seja acusada pela oposição de não ter atuado neste sentido. No início deste ano entrou em vigor legislação que obriga as cotadas britânicas a publicarem os rácios de pagamento e a justificarem os rendimentos dos altos cargos. Os Trabalhistas prometem aumentar o ordenado mínimo e reduzir os rácios de pagamento em instituições estatais se vierem a ser eleitos.