CEO da ANA: “Taxas estão 12% abaixo dos nossos direitos contratuais”

O presidente executivo da ANA explicou no Parlamento que a concessionária podia ter aumentado mais as taxas aeroportuárias.

O presidente executivo da ANA – Aeroportos de Portugal salientou esta quarta-feira no Parlamento que as taxas cobradas por passageiro estão este ano 12% abaixo do valor máximo que o contrato de concessão permite.

"Temos um direito teórico, um máximo que as receitas reguladas por passageiros podem atingir. Estamos 12% abaixo", afirmou Thierry Ligonnière na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, salientando que isso significa que "podíamos ter aumentado mais".