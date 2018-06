CEO da Audi detido no caso das emissões de poluentes

Anónimo

Há 45 minutos

A honestidade da ALEMANHA de rastos.Acordo climático sim mas pra os outros.A mancha será ALEMÂ a nação perde credibilidade e tb Merkel cai no conceito dos restantes povos do Mundo e a nível interno.Ficaremos c G5.Sem tratado transatlântico e outros ,ganha TRUMP,PUTIN e XI.EU +resto ocidente zero.