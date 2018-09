CEO da Easyjet: Tecnologia pode aliviar pressão no aeroporto de Lisboa

O CEO da Easyjet, Johan Lundgren, reconhece, em entrevista ao Negócios, existirem dificuldades no aeroporto de Lisboa, motivo pelo qual, aliás, se reuniu com membros do Governo, a ANA – Aeroportos de Portugal e a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) aquando da sua deslocação a Portugal.