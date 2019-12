CEO da FCA sucede a Carlos Tavares como presidente de associação europeia

A associação definiu como prioridades para o próximo ano o desenvolvimento de um caminho para a transição para a neutralidade carbónica no transporte rodoviários, mantendo a sustentabilidade e viabilidade económica do setor automóvel europeu.



Os mandatos dos presidentes da ACEA têm a duração de um ano. "Como indústria queremos liderar a transformação da mobilidade de uma forma que coloque o consumidor em primeiro lugar mas que nos permita manter a resiliência e competitividade em termos globais", referiu Michael Manley, citado no comunicado da ACEA.



A FCA e a PSA encontram-se em negociações para uma fusão que dará origem ao quarto maior grupo automóvel mundial. A nova empresa será liderada por Carlos Tavares.

Michael Manley, CEO do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), foi eleito pelo conselho de diretores da Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA) para presidir à instituição a partir de janeiro do próximo ano, indicou esta sexta-feira a associação que reúne os principais fabricantes automóveis presentes no mercado europeu.Manley sucede ao português Carlos Tavares, CEO do grupo PSA (Peugeot, Citroën e Opel), que presidiu à associação nos dois últimos anos.