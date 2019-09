CEO da Huawei propõe vender "fórmula" do 5G para acalmar receios de espionagem

O CEO da Huawei, Ren Zhengfei, propõe vender aos países ocidentais o conhecimento da tecnologia 5G que possui, de forma a contornar os receios destas nações de que, ao utilizarem a tecnologia desta empresa chinesa, sejam alvo de espionagem.





"A Huawei está aberta a partilhar a tecnologia 5G e respetivas técnicas com companhias norte-americanas, de forma a que possam construir a sua própria indústria 5G", disse Ren, citado pelo The New York Times. Já em declarações ao The Economist, o CEO explicou que "uma distribuição equilibrada de interesses conduz à sobrevivência da Huawei".