A contratação de Cristina Ferreira pela SIC, desviando o principal rosto da TVI para Carnaxide, foi feita após uma "rigorosa análise custo-benefício" e trata-se de alguém que "encaixa perfeitamente na estratégia da Impresa", disse Francisco Pedro Balsemão, CEO do grupo de media.Falando num debate no congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), o líder da Impresa assegura que a opção de contratar a apresentadora não foi nenhuma "loucura"."Nós não encontrámos nenhum furo de petróleo", referiu. "O orçamento de 2019 será muito parecido com o de 2018. O que fizemos foi alocar recursos, apostámos num produto que vamos rentabilizar, fizemos uma análise custo-beneficio e vemos isto como um investimento que nos vai trazer retorno", enfatizou."Não olho para a Cristina Ferreira como alguém que viesse para as manhãs ou para o 'daytime'. Ela trabalha em multiplataforma. O que se enquadra na nossa estratégia. Encaixa como uma luva na nossa estratégia", concluiu.