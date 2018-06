CEO da Intel demite-se após relação com funcionária

Brian Krzanich vai abandonar a liderança da Intel, depois de uma investigação interna ter revelado que o CEO teve uma relação amorosa com uma funcionária. A relação já tinha acabado, de acordo com o relato da CNBC, mas o acto viola o código de conduta da empresa.

"Uma investigação que está a decorrer confirmou uma violação da política de não-confraternização da Intel, que se aplica a todos os gestores", revelou a empresa em comunicado. "Dada a expectativa de que todos os funcionários vão respeitar os valores da Intel e aderir ao código de conduta da empresa, o conselho de administração aceitou a demissão de Krzanich", realçou a Intel em comunicado.

Krzanich tem 58 anos e foi nomeado CEO em Maio de 2013.

O anúncio de saída do CEO foi feito pela própria empresa, que aproveitou e no mesmo dia revelou as novas previsões de resultados.

A Intel estima que os seus lucros ajustados ascendam a 99 cêntimos por acção no segundo trimestre do ano, com receitas de 16,9 mil milhões de dólares. A estimativa anterior apontava para lucros de 85 cêntimos e receitas de 16,3 mil milhões.