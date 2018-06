CEO da Lactalis-Nestlé Portugal vai mandar também em Espanha e Itália

DR

David Saliot, que dirige a Lactalis-Nestlé Portugal há cinco anos, assume a direcção-geral da joint-venture para a Europa do Sul, que inclui os mercados português, espanhol e italiano. A sede da direcção-geral será em Portugal.

Segundo o comunicado, a direcção-geral da Europa do Sul conta com "500 colaboradores e mais de 20 marcas de grande consumo", onde se incluem a Nesquik, Yoggi, Nescafé, Chocapic, Longa Vida ou Fitness, por exemplo.

Para David Saliot, citado no comunicado, a principal missão será "manter a dinâmica actual de ganhos de quota de mercado nos três países, num contexto concorrencial muito competitivo".