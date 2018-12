CEO da MDS distinguido pela Federação Europeia de Gestão de Risco

O gestor português foi distinguido nos European Risk Management Awards como "Broker Leader of the Year".

José Manuel Dias da Fonseca, Global CEO da MDS, foi distinguido como o melhor líder do ano no sector da corretagem de seguros pela Federação Europeia de Associações de Gestão de Risco.



Segundo um comunicado da empresa, O gestor português recebeu o prémio "Broker Leader of the Year" dos "European Risk Management Awards", que foram entregues em Bruxelas pela FERMA - Federation of European Risk Management Associations e pela revista Commercial Risk Europe.

"A distinção de José Manuel Dias da Fonseca reconhece o trabalho efectuado pelo gestor na promoção e dinamização da gestão de risco e resulta da nomeação efectuada por reputados especialistas em gestão de risco de toda a Europa", acrescenta o comunicado, salientando que esta é a primeira vez que um português é premiado no âmbito da iniciativa".

"No Grupo MDS apoiamos os nossos clientes na minimização dos riscos a que estão expostos, trabalhando igualmente para salientar a relevância desta temática em Portugal e no mundo. É por isso uma honra e um orgulho receber esta distinção, ainda mais quando resulta das nomeações e reconhecimento de especialistas de gestão de risco de toda a Europa", refere o gestor, que tem mais de 30 anos de experiência no sector de seguros e de gestão de riscos.