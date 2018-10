CEO da Ryanair: "Governo devia pôr Montijo a concurso"

Michael O'Leary lamenta que o aeroporto do Montijo continue a ser atrasado e apontou o dedo ao "monopólio" da ANA, que acusou de estar a restringir a capacidade em Lisboa.

O presidente executivo da Ryanair, Michael O'Leary, acusou esta terça-feira a ANA – Aeroportos de Portugal de estar a restringir a capacidade no Aeroporto de Lisboa e de continuar a "atrasar o Montijo", criticando o "monopólio" da empresa adquirida pela Vinci.





"O Governo devia pôr o Montijo a concurso", afirmou o responsável na conferência de imprensa onde apresentou 12 novas rotas em Portugal no Verão do próximo ano. Para Michael O'Leary, o Executivo devia entregar o aeroporto complementar de Lisboa a outra gestora aeroportuária, que pusesse o Montijo em concorrência com a Portela.





O responsável lamentou que o futuro aeroporto complementar da região de Lisboa continue atrasado e salientou que "não há razão para que o Montijo não possa abrir em 2019"".