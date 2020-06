CEO da Wirecard demite-se após escândalo financeiro. Ações afundam mais 26%

O CEO da empresa alemã de pagamentos Wirecard, Markus Braun, demitiu-se do cargo numa altura em que um novo escândalo financeiro está a abalar a empresa.

Fonte oficial da Wirecard emitiu um comunicado onde informa que a demissão de Braun tem efeito imediato. Braun é substituído por um CEO interino, James Freis.

No dia anterior à demissão, a Wirecard havia admitido que os auditores da EY descobriram um buraco de 1,9 mil milhões de euros em cash no balanço da empresa. Desta forma, a empresa foi obrigada a adiar a publicação das contas de 2019, pela quarta vez este ano.





A empresa anunciou ainda que, caso a situação financeira não estivesse consolidada até esta sexta-feira, poderia recorrer a créditos de aproximadamente 2 mil milhões de euros, pelo que se avolumam os receios de que a Wirecard declare insolvência neste fim-de-semana.





As ações da empresa de pagamentos alemã têm caído a pique. Nesta sexta-feira o declínio é de 26% para os 26,30 euros, depois de já ter recuado mais de 46% durante a sessão, descendo a um mínimo de dezembro de 2017. Estes registos juntam-se à profunda queda desta quinta-feira, que chegou a ultrapassar os 70%, tendo as ações terminado com menos 65% do valor.



Em termos cumulativos, a perda em bolsa dos dois últimos dias é de cerca de 75%, semelhante à quebra registada desde o início do ano.